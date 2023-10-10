Студенты Сокольского техникума будут получать стипендию от Segezha Group

Стипендиальная программа охватывает 8 средних специальных учебных заведений в 6 российских регионах: в Республике Карелия, Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Костромской и Кировской областях.

В Segezha Group стартовал второй набор в корпоративную стипендиальную программу студентов техникумов и колледжей, получающих среднее профессиональное образование по техническим специальностям лесной промышленности. Из 83 поданных в 2023 году заявок на конкурсной основе отобрано 37 лучших учащихся, 12 из которых – стипендиаты прошлого года - проявили себя наиболее компетентно и продолжат свое участие в программе. Стипендиальная программа реализуется в целях привлечения на работу в лесную отрасль молодежи, повышения престижа профессий ЛПК, установления долгосрочных партнерских связей с учебными заведениями в регионах присутствия для целевой подготовки кадров. С компанией сотрудничают: Сокольский лесопромышленный техникум, Онежский индустриальный техникум, Чухломский лесопромышленный техникум, Лесосибирский технологический техникум, Кировский автодорожный техникум и Кировский лесопромышленный колледж, Галичский аграрно-технологический колледж и Северный колледж в Сегеже.

Стипендиатами могут стать студенты 2-4 курсов, обучающиеся по очной форме обучения в колледжах, техникумах, училищах, имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам соответствующего уровня образования. Как плюс в отборе учитываются победы в олимпиадах и конкурсах, участие в областных, российских и международных научно-технических конференциях, и выставках научно-технического творчества в качестве докладчика. Положительно HR-комиссия оценивает участие в общественной работе - к примеру, в волонтерском движении. Обязательным условием включения в стипендиальную программу является успеваемость, во внимание принимается также рекомендация учебного заведения.

Для всех стипендиатов Segezha Group формирует план мероприятий, по результатам которых студенты будут набирать баллы. Лучшие из рейтинга получат возможность пройти стажировку в управляющей компании в Москве.