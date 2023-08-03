Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендованы чиновникам

[ Общество ]

Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано закупать в качестве служебных для чиновников. В списке российские и китайские модели:

Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.
УАЗ, модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР.
Aurus, модели: Senat, Komendant.
"Москвич", модели: 3, 3е, 6.
Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.
Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 03.08.2023

Минпромторг пообещал пополнять список по ходу выпуска новый моделей. 

Теги: машины закупки автомобили
 

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