Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендованы чиновникам

Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано закупать в качестве служебных для чиновников. В списке российские и китайские модели:

Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.

УАЗ, модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР.

Aurus, модели: Senat, Komendant.

"Москвич", модели: 3, 3е, 6.

Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.

Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 03.08.2023

Минпромторг пообещал пополнять список по ходу выпуска новый моделей.