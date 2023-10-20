Петербурженка получила положенную ей по наследству икону только с помощью приставов

Жительница Петербурга получила положенную ей по наследству от бабушки икону «Казанской Божией Матери» XIX века только с помощью судебных приставов. Ее родная мать не торопилась отдавать семейную реликвию.

Согласно завещания, оставленного череповчанкой, все ее имущество должно было отойти внучке, проживающей в Санкт-Петербурге.

Как выяснила девушка, икона «Казанской Божией Матери» XIX века осталась у её матери, которая живет в Череповце. В связи с тем, что в соответствии с Гражданским кодексом иконы относятся к недвижимому имуществу, наследница обратилась в суд, по решению которого мать девушки обязана вернуть ей предмет наследования.

"Судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Череповца № 1 возбуждено исполнительное производство, осуществлен выход по месту проживания должницы, вручено требование об исполнении решения суда. В установленный срок женщина требование должностного лица не исполнила, так как с решением суда была не согласна, отношений с дочерью не поддерживала. В отношении нее вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000.00 рублей, вручено повторное требование с установлением нового срока и предупреждение об административной ответственности в случае неисполнения решения суда. Побоявшись дальнейшего применения к ней мер принудительного исполнения и наложения штрафных санкций, должница предоставила в отделение судебных приставов документы, подтверждающие направление иконы законной наследнице курьерской службой", - сообщают в УФССП по Вологодской области.

После того, как судебный пристав убедился, что отправление получено адресатом, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.