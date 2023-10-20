Вологодский студент может сесть в тюрьму на 20 лет за прилюдное изнасилование знакомого

[ Происшествия ]

16-летнему студенту колледжа из Вологодской области грозит до 20 лет тюрьмы за прилюдное изнасилование знакомого. Сообщает Mash

По данным издания в прошлом году в селе Девятины Вытегорского района компания подростков праздновала 13-летие одного из ребят. Именинник заснул, и его знакомый решил отомстить за обиды прошлого. Снял штаны с мальчика и при всех засунул карандаш в его анальное отверстие. Ситуация не сошла с рук насильнику. 

Он успел поступить в Вытегорский политехнический техникум, но в итоге пойдет под суд. По статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Теги: изнасилование
 

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