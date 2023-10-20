Череповецкий хакер разработал обучающий курс по безопасности в интернете

Череповецкий студент попался на воровстве информации при помощи написанной им программы. После того как в отношении него завели уголовное дело, молодой человек решил исправиться, и создал обучающий курс по безопасности в сети Интернет.

В сентябре 2022 года студент одного из череповецких колледжей, будучи несовершеннолетним, создал три программы, предназначенные для несанкционированного копирования компьютерной информации. Данные программы молодой человек распространил среди пользователей одного из мессенджеров с целью заражения компьютеров потенциальных жертв для копирования информации. Сведения, полученные с зараженных компьютеров, юный хакер продавал на интернет сайтах. Таким образом зарабатывал.

"Действия юноши квалифицированы по ч.2 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ в корыстных целях). Молодой человек вину в совершенном преступлении признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд учел, что юноша активно способствовал раскрытию и расследованию данного преступления, в целях заглаживания причиненного преступлением вреда произвел пожертвования в разные организации на сумму свыше 30 000 рублей, а также принял меры к повышению грамотности населения: разместил в сетевом журнале информацию на тему безопасности в интернете, разработал презентацию и обучающий курс по безопасности в интернете, разработал чат-бот для проверки документов при размещении в информационном пространстве, внедрил указанные продукты для использования в практической деятельности, оказал благотворительную помощь для реализации проекта в сфере компьютерной информации", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд прекратил уголовное дело в отношении молодого человека и освободил его от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.