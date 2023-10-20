Согласно опросу, 77% россиян пользуются Telegram. Выяснил институт общественного мнения.

Большинство (70%) респондентов установили сервис для общения с друзьями и близкими, 56% – для чтения новостей, 35% – для работы. Также 40% следят за каналами СМИ в Telegram, 40% – за блогерами, 31% перешли в мессенджер из запрещенных соцсетей. Кроме того, 29% установили Telegram ради интереса, 24% – чтобы общаться с родственниками, 24% – для получения бесплатного контента. Имеют собственный канал в мессенджере 14% пользователей.

Около половины (47%) пользователей регулярно удаляют сообщения у обоих собеседников, а 44% очищают чат. Смотрят видео и слушают музыку в мессенджере 39% респондентов. Около трети (31%) предпочитают общаться под ником, не указывая номер телефона,

27% участвуют в опросах или создают их сами, 23% записывают видео-кружочки, 22% пользуются настройками отображения времени посещения. Также 17% любят менять дизайн переписок, 14% – сортировать чаты по папкам, 11% – участвовать в трансляциях и создавать их.

С 29 сентября по 4 октября с помощью онлайн-панели Anketolog.ru было опрошено 2 000 пользователей Telegram старше 18 лет. Выборка отражала социально-демографические параметры населения РФ. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,5%.