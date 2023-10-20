В Вологде на свалке в рамках рекультивации перемещено 100 тысяч кубометров мусора из 456

В Вологде реализуется первый этап рекультивации городской свалки на ул. Мудрова. Стоимость контракта составляет 988,2 млн рублей, деньги выделены из федерального и регионального бюджетов при городском софинансировании. Работы будут проводиться на всех участках общей площадью около 27 гектаров в 2023 и 2024 годах. Сейчас идет переформирование «тела» свалки.

Подрядчик в лице ООО «Геос» переместил уже 100 тысяч кубометров мусора из 456. Сообщают в администрации города Вологды.

«Производится первый этап работ – переформирование «тела» свалки с погрузкой в самосвалы и распределением свалочных масс. На данный момент в режиме двух смен работают пять экскаваторов в день (один – ночью), два бульдозера, порядка 12 самосвалов. К весне планируем закончить этап формирования «тела», – рассказал представитель компании «Геос» Михаил Житников.

После завершения этапа формирования «тела» свалки подрядчик начнет работать над экраном из синтетических материалов, который накроет «тело» и перекроет отходам доступ к воде. На третьем этапе рабочие приступят к устройству инженерных систем сбора фильтрата (жидкой субстанции, которая появляется в результате фильтрации мусора через воду). Четвертый этап – посадка зелени и приборка в хозяйственной зоне.



Новые инженерные решения на свалке помогут снизить объем отходов. Одно из них связано со сбором фильтрата. Он будет проходить очистку через систему обратного осмоса. Это метод очистки, при котором фильтрат будет пропущен через синтетическую мембрану. В результате получатся две фракции: чистая вода и концентрат фильтрата. Концентрат будет утилизирован, а вода станет пригодна для использования. Уверяют в администрации.

Свалка на улице Мудрова не используется уже несколько лет. Мусор из областного центра вывозят на полигон Пасынково в Вологодском районе.