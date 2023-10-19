В Вологде покажут спектакли по произведениям Василия Белова

[ Культура ]

С 23 по 28 октября в Вологодской области пройдут десятые Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». В рамках программы поклонники творчества писателя смогут посмотреть театральные постановки по его произведениям.

22 октября в Вологодском драматическом театре пройдет показ спектакля «Привычное дело» (12+) по одноименной повести Василия Белова, премьера которого состоялась в прошлом году. 24 октября юные зрители смогут увидеть постановку «Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке» (0+) в театре кукол «Теремок». А 28 октября на малой сцене ТЮЗа состоится спектакль «Катюшин дождик» (6+). На всех мероприятиях действует Пушкинская карта.

Теги: Беловские чтения спектакли Драмтеатр Теремок ТЮЗ
 

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