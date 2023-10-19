Собачка выступила на сцене вологодского театра вместе с известными актерами

[ Культура ]

17 октября в Вологодском драматическом театре показали спектакль «Трое в парке, не считая собаки» Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Вместе с народным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии РФ Геннадием Хазановым и народной артисткой России Ольгой Остроумовой на сцене выступила и вологодская актриса – йоркширский терьер по имени Тиффани, завоевав любовь зрителей с первого появления. Маленькая собачка сыграла роль Персика.

«Трое в парке, не считая собаки» – это лирическая комедия по пьесе американского драматурга Джо ДиПьетро «Последний роман», трогательная история о случайной встрече двух совершенно разных людей, мечтах и о возможности на старости лет завести новые отношения.

Теги: собака спектакль Драмтеатр
 

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