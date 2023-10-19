В Никольске создали виртуальный тур по родине Александра Яшина

25 октября в Историко-мемориальном музее А.Я. Яшина пройдет презентация виртуального тура на родину писателя. В осеннее и зимнее время в деревню Блудново и Бобришный Угор, где родился и вырос Александр Яшин, добраться проблематично. А виртуальный тур позволит каждому желающему посмотреть яшинские места в любое время года: родительский дом, дом его дедушки, ландшафтный мемориальный заказник «Бобришный Угор».

Виртуальный тур был разработан в рамках проекта «Поедем к нам, в далекое Блудново!», победившего в конкурсе государственных грантов Вологодской области в 2022 году. Сумма поддержки составила 200 тысяч рублей. Создание проекта приурочено к 110-летию со дня рождения Александра Яшина. Над содержанием тура работали специалисты Историко-мемориального музея А. Я. Яшина и Информационно-методического центра культуры и туризма Никольского района, а над фотосъемкой и техническим сопровождением – вологодский фотограф Павел Абрамов.

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