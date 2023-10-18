Череповчанин купил китайский iPhone и смог его сдать нерадивому продавцу только через суд

В декабре 2022 года 56-летний череповчанин в интернет магазине приобрел смартфон Apple iPhone 13 стоимостью 66 554 рублей. Оказалось, что телефон китайский. Мужчину об этом продавец не предупредил.

Сразу же после покупки мужчина обнаружил, что на данном смартфоне не доступно приложение Face Time, которым он активно пользуется, а также Wi-Fi отображается как Wlan, и незамедлительно обратился к продавцу.

Продавец пояснил, что телефон обновится и все будет работать. Однако после обновления приложение также не работало в полном объеме. Также продавец представил документы, что данная модель смартфона реализуется в России без декларации о соответствии товара и выпускается для стран Китай, Гонконг, Макао. При продаже товара данная информация продавцом до сведения покупателя доведена не была.

С января 2023 года мужчина неоднократно обращался к продавцу с требованием об устранении недостатков либо замене на аналогичный товар. Однако данные требования были оставлены без удовлетворения, поскольку заявленная проблема является особенностью работы данной модели. Групповые и аудиовызовы Face Time недоступны в континентальном Китае на iPhone и iPad с поддержкой сотовой связи.

Мужчина был вынужден обратиться в суд.

"В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что при заключении договора купли-продажи продавцом не была доведена до сведения потребителя необходимая, полная и достоверная информация о приобретаемом товаре. Документов, содержащих указанную информацию о товаре, представлено не было. Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для расторжения заключенного договора и возврата денежных средств. Череповецкий городской суд требования истца удовлетворил, расторгнув договор купли-продажи смартфона Apple iPhone 13 и взыскав с недобросовестного продавца денежные средства в размере 66 554 рубля, неустойку в размере 41 139 рублей, а также штраф в размере 53 846 рублей 05 копеек", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Решение в законную силу не вступило.

