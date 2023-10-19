Череповчанин у себя дома случайно обнаружил старинную икону

[ Культура ]

Житель деревни Ягница Череповецкого района Юрий Кулаков у себя дома случайно нашел старинную икону, сообщает cherinfo. Разбирая ящик для инструментов, Юрий оторвал от него металлическую обивку, с другой стороны которой были написаны лики святых. Икона оказалась 1,5 метра высотой. Теперь ее будут изучать специалисты.

Находку передали в череповецкий музей истории православия. На сохранившихся частях картины изображены великомученик Дмитрий Солунский, Иоанн Предтеча и священномученик Власий Севастийский. Предполагается, что некогда икона находилась в храме в деревне Большой Двор Череповецкого района. Когда-то там стояли две церкви: деревянная Троицкая Мороцкая церковь 1786 года постройки и каменная Успенская Мороцкая церковь 1827 года. В советское время их разобрали на кирпичи и дрова. Возможно, местным жителям и удалось сохранить памятник истории.

Источник: https://cherinfo.ru/news/130459-v-cerepoveckom-rajone-slucajno-nasli-ikonu-iz-razrusennogo-hrama?p=0&s=2

Теги: икона находки музей
 

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