Череповчане установили дома газ и им пришлось больше платить за электричество

В доме у череповчанина появился газ, но стали больше приходить квитки за свет. Оказывается сбытовая компания отменила понижающий коэффициент, так как решила, что потребитель больше не пользуется электроплитой.

На основании жалобы череповчанина жилищная инспекция в марте 2023 года выдала ООО «Северная сбытовая компания» предостережение о недопустимости отмены применения понижающего коэффициента при расчете платы за электроэнергию в принадлежащем данному гражданину индивидуальном жилом доме, оборудованном стационарной электроплитой.

Компания оспорила предостережение в суде, считая, что подключение этого дома к газоснабжению с января 2023 года исключает применение льготы при расчете платы за электроэнергию, поскольку у жильцов появилась возможность готовить пищу с использованием газовой плиты.

Но суд первой инстанции признал предостережение правомерным.

"Жильцы дома сохраняют право на применение льготы при расчете платы за электричество, поскольку даже после газификации дома и появления технической возможности подключения газовой плиты используют для приготовления еды варочную электрическую панель, наличие которой предусмотрено проектом электроснабжения дома. Нормы действующего законодательства не обязывают жильцов менять электроплиты на газовые при подключении дома к услуге подачи газа. Газовое оборудование, установленное в доме, предназначено только для отопления дома, газовая плита жильцами не приобреталась и не устанавливалась", - сообщили в Четырнадцатом арбитражной апелляционном суде.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

