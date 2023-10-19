Вологжане смогут узнать историю легендарного военно-санитарного поезда

[ Культура ]

20 октября в 18:00 в Библиотеке №6 на ул. Пролетарской, д. 73 пройдет очередная встреча в рамках просветительского проекта «Культурные чтения», на которой вологжане узнают об истории легендарного военно-санитарного поезда № 312. Об этом расскажет пресс-секретарь Вологодского отделения Северной железной дороги Лилия Сенченко.

ВСП-312 был сформирован на Вологодчине в 1941 году и состоял из 19 вагонов. Поезд представлял собой полноценный госпиталь на колесах и лечение раненых там было соответствующим. За годы Великой Отечественной войны поезд побывал в сотнях городов, совершил 53 рейса, проехал более 200 тысяч километров, перевез 24 625 раненых и больных в разные госпитали СССР.

Вход свободный. 12+

Теги: культурные чтения история библиоетка
 

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