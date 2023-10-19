В Череповце велосипедист, нарушивший ПДД и попавший под машину, получил компенсацию

В Череповце велосипедист попал под машину, нарушив ПДД, но взыскал с водителя компенсацию морального вреда.

В суде было установлено, что в июле 2022 около 5 часов утра на Октябрьском проспекте в городе Череповце мужчина, управляя велосипедом, пересек дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал пешеходного светофора, не спешившись с велосипеда. В результате он столкнулся с автомобилем Митсубиси Лансер.

Причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение велосипедистом п. 24.8 Правил дорожного движения Российской Федерации. Это правило запрещает велосипедистам пересекать дорогу по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда, и п. 6.5. указанных Правил, разрешающего пересекать дорогу только на зеленый сигнал пешеходного светофора.

Однако велосипедист получил вред здоровью средней тяжести, поэтому обратился в суд.

"Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. В соответствии со ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего", - поясняют в прокуратуре Череповца.

Суд признал исковые требования велосипедиста обоснованными и с учетом принципов разумности и справедливости, а также грубой неосторожности самого истца, взыскал с водителя в его пользу компенсацию морального вреда в размере 40.000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

