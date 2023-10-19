Жительница Белозерска случайно сожгла два дома

Жительнице Белозерска вынесен приговор по уголовному делу по факту уничтожения чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем.

Женщина 8 сентября 2022 года нарушила правила противопожарного режима, оставив рядом с топившейся печкой пакет с макулатурой. Бумага загорелась, начался пожар. В итоге сгорело два дома. Общий ущерб от пожара, причиненный владельцу соседнего сгоревшего дома, составил более 800 тыс. рублей.

Вину в совершении указанного преступления подсудимая признала в полном объеме.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ, с учётом характеризующих данных, смягчающих наказание обстоятельств, назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев с возложением ограничений и обязанностей, установленных уголовным законодательством. Потерпевшим по уголовному делу заявлен гражданский иск. Вместе с тем, принимая во внимание, что для его рассмотрения требуется получение дополнительных сведений об уничтоженном имуществе и его стоимости, а также проведение дополнительных расчетов, суд признал за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, а вопрос о размере возмещения передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства", - сообщили в прокуратуре Вологодской области.