В Вологде осталось несколько дней для голосования за инициативы "Народного бюджета"

У вологжан остается 5 дней для голосования за инициативы проекта «Народный бюджет ТОС». Сообщают в администрации города Вологды.

Свое мнение на данный момент высказали более 6 тыс. вологжан. Наибольшую активность показывают жители ТОС «Заречье», ТОС «Кировский», ТОС «Охмыльцево» и ТОС «Горького».

Напомним, голосование проходит на официальном сайте Администрации города Вологды с авторизацией через портал Госуслуг до 22 октября включительно. Вологжане могут выбрать одну инициативу от своего ТОС, которую реализуют в 2024 году в рамках программы «Народный бюджет ТОС». Высказать свое мнение могут жители в возрасте от 18 лет.

Так, ТОС «Локомотив» выставил на голосование сразу пять инициатив – от строительства тротуаров по нескольким адресам до ремонта спортплощадки у дома на ул. Мишкольцской, 9В и благоустройства спортивной зоны у школы № 35.

«Сейчас с большим отрывом лидирует проект строительства спортплощадки у школы № 35. Ученикам школы это очень нужно для проведения физкультуры. Пользоваться ей смогут и жители микрорайона, которые тоже активно занимаются спортом», – отметила председатель комитета ТОС «Локомотив» Дина Скрипова.

ТОС «Конева» планирует направить выделенные деньги на одну из четырех инициатив, среди них – благоустройство детско-спортивной площадки между домами №№ 11, 13, 15 и 15А по ул. Воркутинской; строительство тротуара от ул. Конева до ул. Пригородной вдоль русла реки Евковки; ремонт тротуара по четной стороне ул. Конева от дома № 4 до дома № 12 и обустройство детско-спортивной площадки между домами 4Б, 4В, 8Б на ул. Конева.

«Каждый объект очень важен для жителей. Новые безопасные детские площадки будут радовать ребят и родителей. На голосование выставлены площадки у больших многоквартирных домов, чтобы ими могли пользоваться все желающие вологжане. Не менее важны для жителей и другие инициативы. Так, тротуар по улице Конева ведет к библиотеке, в которую ходят юные читатели ТОСа. Тротуар от ул. Конева до ул. Пригородной ведет к поликлинике, что очень важно для пожилых жителей микрорайона», – рассказал заместитель председателя комитета ТОС «Конева» Альберт Саркисов.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зайти на официальный сайт Администрации Вологды. Затем на главной странице нужно щелкнуть по баннеру «Мой выбор, Моё будущее» и нажать «участвовать». Далее – кликнуть на строку «опросы», перейти на «голосование по проектам», а там – выбрать свой ТОС и проголосовать. Важно: голосование осуществляется посредством авторизации через портал Госуслуг.

«Голосование за инициативы проекта «Народный бюджет ТОС» проходит по 22 октября включительно. На сегодня свое мнение высказали более 6 тыс. жителей Вологды. Я отмечу, что до окончания голосования остается несколько дней. Призываю всех неравнодушных вологжан присоединиться к голосованию. Обязательно выбрать инициативу своего ТОСа и поддержать соседей. Ведь именно жители должны определять, что важно сделать для их территории в первую очередь», – сказала директор Центра по работе с населением Вологды Елена Громова.

Проект «Народный бюджет ТОС» реализуется в Вологде с 2019 года за счет средств городского бюджета. За это время воплощено в жизнь более 100 инициатив жителей. В этом году реализуются 33 объекта на общую сумму 85 млн рублей.

