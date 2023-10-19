Лебедь, спасенный в Вологодской области, умер во время операции

В Вологодской области умер лебедь, которого спасли неравнодушные люди.
В начале октября жители Череповецкого района спасли краснокнижную птицу от верной гибели. У лебедя было сломано крыло.Птицу нашли у лодочной станции в поселке Суда, она передвигалась вдоль берега и не взлетала. Обеспокоенные местные жители смогли поймать лебедя. Птицу приютила местная жительницу. Через орнитолога Сергея Шадрунова она вышла на вологодских охотоведов. Череповецкий охотовед Алексей Шиков забрал птицу для ветеринарного осмотра и дальнейшего пристройства. Ветеринары Городской ветслужбы провели рентген, который показал перелом предплечья.Решено было делать операцию, на которую собрали деньги неравнодушные жители.
Но операцию птица не пережила. Организм лебедя был слишком истощен – птица не перенесла наркоза.
«Птица была ослаблена, слишком большой срок прошел после получения травмы, ситуация осложнилась сепсисом... Именно поэтому птица не вышла из наркоза, а крыло удалось собрать полностью», — рассказали специалисты Вологодской ветеринарного центра В.В.Цибулина.