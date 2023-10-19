Хоккеисты череповецкой «Северстали» вновь проиграли, ведя по ходу встречи в две шайбы. На этот раз московскому «Динамо».

Оба своих гола череповчане забили в середине первого периода, дважды реализовав большинство. В формате 5x3 шайбу забросил Никита Коростелёв. А спустя 50 секунд пас из-за ворот Кирилла Пилипенко привел к голу Тимура Муханова. 0:2. Хозяева сократили своё отставание на экваторе основного времени матча, а в середине третьего периода "динамовцам" удалось реализовать численное большинство, после удаления Никиты Коростелёва, который получил 2 минуты за подножку, и сравнять 2:2 переведя игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка победителя не выявила. А в серии послематчевых буллитов удачливее были хозяева. Седрик Пакетт принес победу московскому «Динамо» 3:2. Череповчане проигрывают столичным хоккеистам уже второй раз за последние 10 дней.

«Начало матча было за нами. Мы хорошо играли, повели в счёте, но, увы, потом у нас закончились силёнки. В результате мы уступили», - сказал после игра главный тренер «Северстали» Андрей Козырев

Череповчане, набрав 19 очков, занимают 8 место в Западной конференции КХЛ. И в следующем матче, 20 октября, примут 5-ю команду Восточной конференции, уфимский «Салават Юлаев».

