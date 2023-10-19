Вологду начали готовить к Новому году

[ Общество ]

В Вологде начали украшать городские улицы к Новому году. Монтаж новогодней иллюминации и установка арт-объектов идет в центре и микрорайонах города. Большую часть работ по украшению улиц, парков и площадей необходимо завершить в октябре. Основой концепции новогоднего украшения остается идея «Кружевной Вологды».

«Сейчас подрядчик настраивает новогоднее оборудование. Так, на площади Дрыгина уже смонтирован световой фонтан в виде лотоса. Большинство арт-объектов будут установлены в тех же местах, что и в прошлом году. Кроме монтажа арт-объектов и различного вида иллюминации необходимо также установить искусственные ели на центральных площадях города и живые – в микрорайонах Вологды. Все работы по новогоднему украшению Вологды планируется завершить до 1 декабря, но большинство из них – в октябре», – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Леонид Степанов. 

Новогодние арт-объекты установят по следующим адресам: 
1.    Световой фонтан в виде лотоса (пл. Дрыгина);
2.    Световой акцент «Крылья» (Кремлевский сад);
3.    Световой акцент «Ель» (площадь 825-летия);
4.    Три елочных шара (пл. Революции);
5.    Арт-объект «Снежинки» (пл. Революции);
6.    Танцующая пара (аллея проспекта Победы);
7.    Наклонные ели (аллея на улице Пушкинской);
8.    Световые арки (ул. Мира);
9.    Святящиеся фигуры «Три медведя» (Октябрьский сквер);
10.    Световой акцент «Звезда» (у памятника Ильюшину на ул. Мира);
11.     Световые фигуры лосей (на набережной реки Вологды);
12.      Кружевные объемные снежинки (Кремлевская площадь, у Музея кружева);
13.     Две световые фигуры в виде елочного шара и ели (Кремлевская площадь);
14.     «Звездное небо» (Каменный мост). 

Главная новогодняя ель будет установлена на площади Революции. На Кремлевской площади смонтируют 15-метровую ель. Главные символы нового года также появятся в разных районах города. 

Теги: новый год украшение
 

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