Вологду начали готовить к Новому году

В Вологде начали украшать городские улицы к Новому году. Монтаж новогодней иллюминации и установка арт-объектов идет в центре и микрорайонах города. Большую часть работ по украшению улиц, парков и площадей необходимо завершить в октябре. Основой концепции новогоднего украшения остается идея «Кружевной Вологды».

«Сейчас подрядчик настраивает новогоднее оборудование. Так, на площади Дрыгина уже смонтирован световой фонтан в виде лотоса. Большинство арт-объектов будут установлены в тех же местах, что и в прошлом году. Кроме монтажа арт-объектов и различного вида иллюминации необходимо также установить искусственные ели на центральных площадях города и живые – в микрорайонах Вологды. Все работы по новогоднему украшению Вологды планируется завершить до 1 декабря, но большинство из них – в октябре», – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Леонид Степанов.

Новогодние арт-объекты установят по следующим адресам:

1. Световой фонтан в виде лотоса (пл. Дрыгина);

2. Световой акцент «Крылья» (Кремлевский сад);

3. Световой акцент «Ель» (площадь 825-летия);

4. Три елочных шара (пл. Революции);

5. Арт-объект «Снежинки» (пл. Революции);

6. Танцующая пара (аллея проспекта Победы);

7. Наклонные ели (аллея на улице Пушкинской);

8. Световые арки (ул. Мира);

9. Святящиеся фигуры «Три медведя» (Октябрьский сквер);

10. Световой акцент «Звезда» (у памятника Ильюшину на ул. Мира);

11. Световые фигуры лосей (на набережной реки Вологды);

12. Кружевные объемные снежинки (Кремлевская площадь, у Музея кружева);

13. Две световые фигуры в виде елочного шара и ели (Кремлевская площадь);

14. «Звездное небо» (Каменный мост).

Главная новогодняя ель будет установлена на площади Революции. На Кремлевской площади смонтируют 15-метровую ель. Главные символы нового года также появятся в разных районах города.