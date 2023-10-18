Нейросеть создала мрачное видео Череповца

[ Культура ]

Нейросеть сгенерировала мрачное видео, в котором показала Череповец с другой стороны. В нем, конечно, присутствует завод «Северсталь», жилые комплексы, местные жители и даже иконы. И все это изображено в темных тонах и под нагнетающую музыку, а в некоторых эпизодах присутствуют образы черепов. Очевидно, что автор хотел привлечь внимание к вопросу экологии, который в Череповце стоит довольно остро.

В череповецких соцсетях начали активно обсуждать творение искусственного интеллекта. Мнения людей разделились: одни не согласны с подобным изображением Череповца и считают это полным бредом, другие пишут: «Один в один», «Все так и есть».

Теги: нейросети «Северсталь» видео соцсети
 

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