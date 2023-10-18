В Вологде пройдет концерт Даниила Шишкина «Песни из книг»

[ Культура ]

21 октября в честь 30-летия филиала Областной библиотеки на ул. Конева, д. 6 состоится концерт «Песни из книг» артиста Городской хоровой капеллы имени В.М. Сергеева Даниила Шишкина.

По программе вологжан ждут песни на стихи любимых поэтов – Николая Рубцова, Сергея Есенина, Фёдора Тютчева, а также композиции Александра Башлачёва и песни Александра Градского на стихи Саши Чёрного. Помимо этого, прозвучат песни, созданные дуэтом с поэтом и известным экскурсоводом Еленой Пологих. Также для гостей вечера Даниил подготовил сюрприз – новые композиции, вдохновленные уже не стихами, а прозой, которые он сыграет впервые.

Вход свободный. 6+

Теги: концерт Вологодская областная библиотека стихи
 

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