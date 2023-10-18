Необычные кормушки череповчанина покажут на федеральном канале

Александру Хлопотину из Череповца 74 года. Среди его хобби – садоводство, пчеловодство и фотография. А еще, пенсионер большой любитель птиц и специально для пернатых друзей он придумал необычные кормушки-тыквы. Интересным изобретением пенсионера заинтересовался редактор программы «Чудо техники» на НТВ. В передаче ведущий Сергей Малозёмов рассказывает о новейших изобретениях и достижениях науки, а совсем скоро и Александр Лопатин расскажет и покажет, как он делает свои кормушки.

В съемке сюжета приняла участие команда «Большой Вологодчины» - оператор Елена Тойвонен и продюсер Екатерина Якунова.

Помимо этого, Александра Хлопотина покажут 20 октября в программе «Человек и судьба» на канале «ОТР», где он расскажет о том, как приманить понравившуюся птицу.