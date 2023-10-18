В Вологде можно будет бесплатно обменяться книгами

[ Культура ]

21 октября с 10:00 до 15:00 в фойе Вологодской областной библиотеки на ул. Марии Ульяновой, д. 1 пройдет фримаркет, иными словами, бесплатная книжная ярмарка. Участники смогут обменяться книгами, а также подарить свои книги новым читателям.

«Книги для ярмарки библиотекари собирали полгода, – рассказали организаторы мероприятия, сотрудники отдела абонемента. – Будет широко представлена отечественная и зарубежная классика, собрания сочинений, поэтические сборники, детективы и фантастика. Есть книги современных авторов», - сообщают организаторы мероприятия.

Вход свободный. 12+

Теги: книжная ярмарка Вологодская областная библиотека фримаркет
 

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