В Вологде можно будет бесплатно обменяться книгами

21 октября с 10:00 до 15:00 в фойе Вологодской областной библиотеки на ул. Марии Ульяновой, д. 1 пройдет фримаркет, иными словами, бесплатная книжная ярмарка. Участники смогут обменяться книгами, а также подарить свои книги новым читателям.

«Книги для ярмарки библиотекари собирали полгода, – рассказали организаторы мероприятия, сотрудники отдела абонемента. – Будет широко представлена отечественная и зарубежная классика, собрания сочинений, поэтические сборники, детективы и фантастика. Есть книги современных авторов», - сообщают организаторы мероприятия.

Вход свободный. 12+