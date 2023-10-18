В Вологде пройдет вечер памяти Ольги Фокиной

20 октября в 17:00 в конференц-зале Вологодской областной библиотеки пройдет вечер памяти поэтессы Ольги Фокиной. Напомним, что 12 октября 2023 года Ольга Фокина скончалась. Встреча пройдет на девятый день с даты смерти.

Вологжан ждет разговор о жизни и творчестве выдающейся поэтессы, чтение стихов, а также песни на ее произведения, которые исполнят музыканты из Вологодской и Архангельской областей.

Ольгу Фокину называют легендой русской поэзии. Она – , автор множества поэтических книг и публикаций, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, а также почетный гражданин Вологды.

Вход свободный. 12+