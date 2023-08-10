Жительница Бабушкинского округа отправится в колонию за убийство мужа

Жительница Бабушкинского округа осуждена за убийство мужа.

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 10 июня 2023 года жительница села Миньково, будучи пьяной у себя дома, ударила ножом своего 27-летнего супруга. После того, как она осознала, что сделала, вызвала скорую. Однако, врачи констатировали смерть мужчины. Сотрудниками территориального следственного отдела фигурантка была задержана. На допросах она призналась в том, что совершила.