Жительница Бабушкинского округа отправится в колонию за убийство мужа

Жительница Бабушкинского округа осуждена за убийство мужа.
Следствием и судом установлено, что поздним вечером 10 июня 2023 года жительница села Миньково, будучи пьяной у себя дома, ударила ножом своего 27-летнего супруга. После того, как она осознала, что сделала, вызвала скорую. Однако, врачи констатировали смерть мужчины. Сотрудниками территориального следственного отдела фигурантка была задержана. На допросах она призналась в том, что совершила.
"Собранные Тотемским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летней жительницы Бабушкинского округа. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Приговором суда накануне женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.