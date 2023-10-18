Мать погибшего на станции "Вологда-2"ребенка получила компенсацию от РЖД

Суд взыскал с РЖД моральный ущерб за погибшего подростка.

Вологодский транспортный прокурор в интересах матери погибшего ребенка обратился в суд с иском к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» и страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» о взыскании денежных средств.

Прокурор в иске сообщил, что 25 мая 2021 года на станции "Вологда-2" тринадцатилетний мальчик запрыгнул на подножку поезда под управлением тепловоза и при попытке подняться на крышу вагона попал в поле контактной электрической сети, принадлежащей ОАО «РЖД». Подростка ударило током, он умер.

Ссылаясь на страдания, перенесенные в результате потери малолетнего ребенка, а также понесенные расходы на его погребение, прокурор просил взыскать в пользу матери компенсацию морального вреда и материальный ущерб в виде расходов на погребение.

"Представители ОАО «РЖД» иск не признали и пояснили, что гражданская ответственность общества застрахована по договору на оказание услуг по добровольному страхованию, заключенному с СПАО «Ингосстрах», обязавшемуся возместить моральный вред и материальный ущерб, причиненный в результате взаимодействия с источником повышенной опасности. Представитель СПАО «Ингосстрах» иск также не признал и указал, что страховая компания несет ответственность за ОАО «РЖД» в пределах определенного лимита. При принятии решения суд учел обстоятельства смерти ребенка, данные о личности матери и ребенка, имущественное положение ответчиков и неосмотрительность несовершеннолетнего и его матери, недооценивших значение зоны повышенной опасности, расположенной вблизи места постоянного жительства", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вологодский городской суд взыскал в пользу матери с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, денежные средства в виде расходов на погребение - 14250 рублей, со СПАО «Ингосстрах» - компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей и денежные средства в виде расходов на погребение - 25000 рублей.

Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу.

