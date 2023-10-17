В Минтруде заявили, что 54% участников СВО, получившие инвалидность, прошли через ампутацию

[ Общество ]

54% участников специальной военной операции, которые получили увечья и проходят медико-социальную экспертизу, имеют ампутации. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Пишет РГ

"Признаны инвалидами с ампутацией конечности порядка 54% от всех освидетельствованных, то есть это действительно такая яркая проблема, это много. Среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет", - сказал Вовченко на круглом столе в Совете Федерации о комплексной реабилитации участников СВО. 

По данным Вовченко чаще всего ампутируют руки. На них приходится 20% ампутаций. Участники СВО быстро проходят освидетельствование -  за три рабочих дня, по остальным - до 10 дней. Людям с ампутированными конечностями обычно назначают протезы, коляски, специальную одежду и обувь. 

Теги: ампутация сво спецоперация
 

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