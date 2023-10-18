В Великом Устюге гостиница отказалась возвращать 280 тысяч туроператору

Гостиница в Великом Устюге отказалась возвращать деньги туроператору из республики Коми за бронь. Детская поездка отменилась из-за COVID-19.

В марте 2020 года туроператор ООО «АС» из Ухты для размещения детской группы забронировало номера в гостинице «Великий Устюг» на период с 6 по 8 января 2021 года. Платёжным поручением перечислило на расчётный счёт собственника гостиницы ООО «Гостиный двор» 280 000 рублей. Вскоре на территории Вологодской области были введены ограничения из-за пандемии. Поездка не состоялась.

По взаимной договорённости стороны перезаключили договор и согласовали проживание детской группы в новый период с 6 по 8 января 2022 года. Но ограничения продлили до 15 января 2022 года включительно.

Тогда туроператор попросил гостиницу вернуть аванс, на что получил отказ. Гостиница сослалась на применение к туроператору штрафных санкций в виде 100% от суммы договора, поскольку новогодние туристические туры имеют статус «жесткой брони», и предложило квоту мест для туристов до 1 июля 2022 года.

ООО «АС» начислило на сумму неосновательного обогащения неустойку и обратилось с иском в суд.

"Суд признал введение на территории Вологодской области ограничительных мероприятий форс-мажорными обстоятельства, в соответствии с которыми ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение условий договора, и обязал ответчика вернуть туроператору перечисленные деньги за несостоявшуюся поездку. В связи с распространением на правоотношения сторон законодательства о моратории на задолженность, образовавшуюся до 1 апреля 2022 года, требование о взыскании процентов удовлетворено судом частично в сумме 10 567,13 рублей", - сообщают в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.

