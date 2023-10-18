Правами человека в Вологодской области вновь займется Олег Димони

Олег Кувшинников утвердил кандидатуру Уполномоченного по правам человека в Вологодской области. Сообщает правительство региона.

Уполномоченным вновь станет Олег Димони, предыдущий срок полномочий которого истек в конце сентября. Олег Димони уже 10 лет занимается правами человека в Вологодской области.

«Когда я начинал работу в этой должности, было довольно сложно, ведь в устоявшейся за многие десятилетия правовой системе государства вдруг появился дополнительный институт Уполномоченного по правам человека. Но со временем он стал эффективным дополнением, о чем говорит то количество обращений граждан, которое поступило в наш адрес – мой и моей команды. Это свыше 17 тысяч обращений вологжан, которым была оказана необходимая правовая консультационная помощь. За это время я посетил сотни учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, психоневрологических диспансеров, то есть тех мест, где сами граждане не могут защитить свои права и поэтому нуждаются в помощи Уполномоченного по правам человека», – отметил Олег Димони.

На сегодняшний день в каждом округе и районе области работают общественные приемные Уполномоченного по правам человека. Перспективной Олег Димони считает работу по созданию в регионе Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека. По его мнению, это позволит привлекать молодежь к правозащитной деятельности.

Омбудсмен назначается сроком на 5 лет. С 2013 года эту должность занимает Олег Димони. Кандидатуру Олега Димони для назначения на должность регионального омбудсмена на третий срок согласовала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Окончательное решение примут депутаты на сессии Законодательного Собрания области, заседание состоится 18 октября.