В Вологодской области назначен Великоустюгский межрайонный прокурор

[ Общество ]

В Вологодской области новый межрайонный прокурор. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 октября 2023 года № 1213-к Великоустюгским межрайонным прокурором Вологодской области сроком на 5 лет назначен советник юстиции Александр Пахолков.

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До назначения на указанную должность Александр Пахолков с 2019 года занимал должность прокурора Вытегорского района.  

Он начал свою на службу в органах прокуратуры Вологодской области в 2010 году, тогда был принят на должность помощника прокурора Никольского района, в дальнейшем занимал должности заместителя прокурора Харовского района, заместителя Сокольского межрайонного прокурора, заместителя и первого заместителя прокурора города Вологды.
 

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