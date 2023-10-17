Вологжане завоевали 7 медалей на Кубке России по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Вологжане завоевали 7 медалей на Кубке России по пауэрлифтингу, дисциплина троеборье, который проходит в Туле с 9 по 18 октября.

На счету вологодских спортсменов 2 "золота", 4 "серебра", 1 "бронза".

Победителями соревнований стали череповчанки Юлия Бахвалова в/к до 63 кг, по сумме троеборья взяла 482,5 кг. И Ксения Демчинская, в категории до 84 кг. Спортсменка Центра боевых искусств в сумме подняла 500 кг.

Алина Удальцова из Шексны стала трехкратным серебряным призером соревнований. Девушка заняла второе место в троеборье, жиме и в составе сборной области, вместе Юлией Бахваловой и Олесей Бутусовой.

Теги: пауэрлифтинг
 

Последние новости

Вологжане завоевали 7 медалей на Кубке России по пауэрлифтингу
Демография, курс рубля и ротация: лидер Справедливой России ответил на вопросы вологодских журналистов
В Кириллове выступит известная актриса в рамках «Ночи искусств»
В Череповце изуродовали новую Набережную, чтобы проложить кабель
Алексей Мордашов купил "Монетку"
4 ноября в Вологде состоится «Ночь искусств»
В Вологде определились с местами для елочных базаров
Вологодским ветеринарам принесли на лечение лисичку Боню
В Вологде открыли для движения улицу Поэта Романова
В Вологде представят «музыкальный» роман по мотивам «Мастера и Маргариты»