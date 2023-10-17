Вологжане завоевали 7 медалей на Кубке России по пауэрлифтингу, дисциплина троеборье, который проходит в Туле с 9 по 18 октября.

На счету вологодских спортсменов 2 "золота", 4 "серебра", 1 "бронза".

Победителями соревнований стали череповчанки Юлия Бахвалова в/к до 63 кг, по сумме троеборья взяла 482,5 кг. И Ксения Демчинская, в категории до 84 кг. Спортсменка Центра боевых искусств в сумме подняла 500 кг.

Алина Удальцова из Шексны стала трехкратным серебряным призером соревнований. Девушка заняла второе место в троеборье, жиме и в составе сборной области, вместе Юлией Бахваловой и Олесей Бутусовой.