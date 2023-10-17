Демография, курс рубля и ротация: лидер Справедливой России ответил на вопросы вологодских журналистов

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов с рабочим визитом посетил Вологодскую область.

Сергей Миронов побывал с Спасо-Прилуцком монастыре, встретился с Митрополитом Саввой, посмотрел, как учатся семинаристы. Культурная программа оправдана целями и задачами партии, в которых культура стоит на одном из первых мест. Так, Сергей Миронов возложил цветы к памятнику Василию Белову, для создания которого много сил приложил его соратник по партии в Госдуме Анатолий Грешневиков.

Сергей Миронов в ВИПЭ ФСИН России

"Я лично был знаком с Василием Беловым, был у него в гостях, здесь в Вологде, в деревне. Это человек, который душой болел за будущее России. Он понимал, что нельзя терять крестьянские корни. У нас любого поскреби, окажется, что он из крестьян. Даже если он уже в нескольких поколениях городской житель, а все равно мы все выходили из крестьян. У меня корни по линии отца – смоленские крестьяне, по линии мамы – новгородские крестьяне. И Василий Иванович Белов словом воспевал труд, быт, обычаи крестьян, а самое главное, что отличало его прозу – он исповедовал нравственность. Он говорил, что нравственное начало должно быть в каждом русском человеке. Без этого ничего хорошего не будет", – сказал Сергей Миронов.

Далее Сергей Миронов и Алексей Чепа приняли участие в Форуме депутатов "Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ",

По итогам встречи молодые партийцы задали Сергею Миронову и Алексею Чепе вопросы о необходимости реформирования здравоохранения, об особенностях внешней политики РФ, были подняты темы, связанные с работой Центробанка и финансово-экономического сектора и другие.

Сергей Миронов сообщил о том, что в реформировании здравоохранения была сделана большая ошибка, связанная не только с его оптимизацией, из-за чего 17 тыс. населенных пунктов РФ лишены ФАПов, но и с введением Фонда обязательного медицинского страхования, который стал ненужным, но дорогим посредником между государством и россиянами. Политик также указал на необходимость увеличения зарплат медикам и младшему медперсоналу.

Личный прием избирателей

Более подробно вопросы Сергею Миронову о политике партии задали вологодские журналисты, для которых была организована пресс-конференция.

В частности, был поднят вопрос демографии. Напомним, что сейчас Россия скатывается в очередную демографическую яму.

Сергей Миронов говорит, что меры правительства не сработают на то, чтобы поднять рождаемость. Во-первых, выплаты должны быть на всех детей, не только на второго. Также из разговоров с избирателями, он понял, что многие не решаются на многодетную семью из-за того, что не решен жилищный вопрос.

Ипотека, по мнению, Сергея Миронова – это кабала на всю жизнь. Для семей должна быть применена другая система, где государство субсидирует покупку жилья. Чем больше детей – тем больше списывается платежей с семей:

«За первого 25%, за второго 50%, за третьего полностью списывается ипотека. Такой механизм. Мы подготовили законопроект, который направили в правительство. Там 26 конкретных предложений по поддержке семей с детьми. Решать эту проблему надо. И ни в коем случае не за счет мигрантов. Мы в этом видим большую угрозу»

Сергей Миронов уверен, надо, стимулировать россиян к рождаемости, так как наплыв мигрантов даст в будущем проблемы, с которыми уже, к примеру, столкнулась Европа.

Кроме того, Сергей Миронов ответил на вопросы по курсу рубля и инфляции. По его мнению, стабилизация рубля необходима, так как его падение напрямую влияет на инфляцию.

«Люди, которые ходят в магазины, видят двузначную инфляцию. Зачем самих себя обманывать. То, что люди покупают каждый день, дорожает. В том числе за счет курса рубля», - говорит Сергей Миронов.

Он отметил, что инфляцию считают по более чем 200 параметрам. В итоге получается самообман в виде 4-6% официальной инфляции.

Сергей Миронов затронул вопросы и работу партийной организации в регионе, отметив, что сейчас партия Справедливая Россия – За Правду перестраивает как работу центрального аппарата, так и работу с региональными отделениями. Он сказал, что Вологодские справедливороссы – «крепкие середнячки», но есть возможности и способы улучшить свою работу.

Стоит отметить, что сопровождал в поездках Сергея Миронова Владислав Зворыкин – депутат ЗСО Вологодской области, а не руководитель регионального отделения партии. Может ли это говорить о том, что в партии, действительно, намечаются перестановки, это открытый вопрос. Но Сергей Миронов сообщил, что он недоволен результатами голосования, которые прошли в избирательном цикле 2023.