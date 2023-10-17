В Кириллове выступит известная актриса в рамках «Ночи искусств»

4 ноября в Кирилло-белозерском музее-заповеднике пройдет ежегодная акция «Ночь искусств», в рамках которой выступит заслуженная артистка России Светлана Тома. Больше всего она известна по своей роли цыганки Рады в фильме «Табор уходит в небо». Вместе с редактором кино Федором Егоровым они подготовили творческую встречу «Дорогой мой человек», посвященную народному артисту СССР Алексею Баталову.

Помимо этого, с 4 по 6 ноября в Кириллове состоится юбилейный десятый фестиваль «Достояние республики». В рамках акции и фестиваля пройдут и другие мероприятия. Одним из ключевых событий станет показ эвритмического спектакля «Пророческая былина» (12+) московского творческого коллектива «АРТ-ЭЛЬ» на основе вологодского фольклора, в котором участвуют не только актеры, но и зрители. Кроме того, состоится киновечер с режиссёром Снежаной Малашиной (12+). Борис Галкин и Инна Разумихина представят концерт «Навстречу друг другу» (12+) и завершит программу концерт «Молитва о России» (12+) заслуженной артистки России Галины Улетовой.