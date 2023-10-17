В Череповце изуродовали новую Набережную, чтобы проложить кабель

В Череповце разобрали часть кладки на новой Александровской набережной. Жители были возмущены. Ведь на ее строительство потрачено более 150 млн рублей.

Но власти не увидели ничего зазорного в том, чтобы разбирать новую кладку. В мэрии Череповца жителям ответили, что на Александровской набережной ведутся работы по укладке кабеля для установки видеонаблюдения.

"Сразу не было сделано, так как, к сожалению, средства на прокладку кабеля появились только позднее. Ждать финансирования и из-за этого затягивать строительство набережной, согласитесь, было бы не совсем правильно. К счастью, плиточное покрытие легко разбирается и собирается обратно".

При этом жители сфотографировали, как неаккуратно положена обратно плитка. В мэрии заявили, что это временный вариант.