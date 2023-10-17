Алексей Мордашов купил "Монетку"

Федеральная сеть "Лента", которая принадлежит Алексею мордашову купила сеть "Монетка". Магазины этого бренда находятся на Урале и в Сибири. Всего у "Монетки" 2,1 тыс. магазинов.

Кроме самих магазинов были приобретены пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и парк грузовых автомобилей. В 2022 году выручка «РМ Групп», материнской структуры «Монетки», выросла на 29%, до 177,8 млрд руб. В первой половине 2023 года показатель увеличился на 16,8%, а сопоставимые (LfL) продажи — на 8,7%. Сообщают в "Ленте". Стоимость сделки не разглашается.

"Приобретение сети «Монетка» — это последовательный шаг на пути реализации долгосрочной стратегии «Ленты», который позволит сформировать игрока со значительными перспективами роста рыночной доли и акционерной стоимости. Широкое присутствие «Монетки» на Урале и в Западной Сибири существенно усилит позиции Компании в этих регионах и будет служить прочным фундаментом для органической экспансии в близлежащих регионах. Ожидается, что потенциальные синергии в закупках, категорийном менеджменте и в бизнес-процессах принесут дополнительную ценность для покупателей и позволят повысить рентабельность бизнеса", - утоняют в "Ленте".

"Приобретение сети магазинов у дома «Монетка» ― важный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в одном из наиболее динамично развивающихся сегментов российского продуктового ретейла. Покупка одного из лидеров российского ретейла демонстрирует наше стремление оставаться активным игроком в консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в регионах России. Эта сделка даёт нам возможность одномоментно получить более двух тысяч магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Это придаст новый импульс развитию Группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы. Совет директоров уверен в том, что сделка пойдёт на пользу покупателям магазинов и повысит акционерную стоимость Компании", - так прокомментировал покупку сам Алексей Мордашов.

Ожидается, что бизнес «Монетки» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины ― работать под существующим брендом. Компания начнет консолидировать приобретённый бизнес в своей отчётности с октября 2023 года.