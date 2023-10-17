В Вологде определились с местами для елочных базаров

11 елочных базаров планируют открыть в микрорайонах Вологды. Сообщают в администрации города. Здесь уже началась подготовка к зимним праздникам.

Елочные базары можно развернуть на 11 точках:

ул. Дальняя, между домами №№ 26 и 28;

ул. Ильюшина, вблизи дома № 4;

ул. Карла Маркса, вблизи дома № 11;

ул. Колхозная, напротив дома № 16;

ул. Ленинградская, вблизи дома № 78;

с. Молочное, ул. Мира, вблизи дома № 5;

ул. Новгородская, между домами №№ 27 и 29;

ул. Пионерская, вблизи дома № 2;

проспект Победы, вблизи дома № 66;

пл. Чайковского; ул. Чернышевского, вблизи дома № 116.

На каждую из точек приглашаются предприниматели, которые и будут торговать елками. Договор на торговлю необходимо заключить с Департаментом экономического развития Вологды. Сделать это можно удобным способом на портале госуслуг.

К елочным базарам, расположенным на муниципальной земле, предъявляется ряд требований: у них должны быть вывеска с указанием организационно-правовой формы, режима работы и юридического адреса организации, кассовый аппарат и прейскурант цен на товары и услуги, средства пожаротушения, упаковочный материал и мерные линейки. За незаконную рубку хвойного молодняка для граждан предусмотрена административная ответственность, может быть наложен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.