В Вологде определились с местами для елочных базаров

11 елочных базаров планируют открыть в микрорайонах Вологды. Сообщают в администрации города. Здесь уже началась подготовка к зимним праздникам.
Елочные базары можно развернуть на 11 точках:
ул. Дальняя, между домами №№ 26 и 28;
ул. Ильюшина, вблизи дома № 4;
ул. Карла Маркса, вблизи дома № 11;
ул. Колхозная, напротив дома № 16;
ул. Ленинградская, вблизи дома № 78;
с. Молочное, ул. Мира, вблизи дома № 5;
ул. Новгородская, между домами №№ 27 и 29;
ул. Пионерская, вблизи дома № 2;
проспект Победы, вблизи дома № 66;
пл. Чайковского; ул. Чернышевского, вблизи дома № 116.
На каждую из точек приглашаются предприниматели, которые и будут торговать елками. Договор на торговлю необходимо заключить с Департаментом экономического развития Вологды. Сделать это можно удобным способом на портале госуслуг.
К елочным базарам, расположенным на муниципальной земле, предъявляется ряд требований: у них должны быть вывеска с указанием организационно-правовой формы, режима работы и юридического адреса организации, кассовый аппарат и прейскурант цен на товары и услуги, средства пожаротушения, упаковочный материал и мерные линейки. За незаконную рубку хвойного молодняка для граждан предусмотрена административная ответственность, может быть наложен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.