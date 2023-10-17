В Вологде открыли для движения улицу Поэта Романова

[ Общество ]

В Вологде открыли для движения улицу Поэта Романова. Старт движению дал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин по видеосвязи. На открытии улицы также присутствовали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Улица Поэта Романова построена четырехполосной, с мостовым переходом и кольцевыми развязками на пересечениях с улицами Конева, Молодежной и Осановским проездом. Дорога соединила микрорайоны, в которых проживают порядка 100 тысяч человек. Общая протяженность дорожного полотна – почти 2 километра. Это часть Малого транспортного кольца. Инвестиции в дорогу составили 2 миллиарда 600 миллионов рублей.

 

Теги: улица Поэта Романова
 

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