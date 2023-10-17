В Вологде представят «музыкальный» роман по мотивам «Мастера и Маргариты»

[ Культура ]

22 октября в 16:00 в Вологодской областной филармонии пройдет концерт, вдохновленный романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В постановке будут соединены фрагменты известного произведения с музыкальным и вокальным сопровождением. Одним из эпизодов станет бал Воланда, на котором будет звучать музыка Шуберта, Баха, Гуно, Вивальди, Чайковского и Моцарта.

Исполнителями ролей выступят лауреаты международный конкурсов Светлана Колесникова, Наталия Жукова, Антон Николаев, международный артист России Александр Лоскутов, а также Олег Яковлев и Максим Слепченков в роли рассказчика.

«Перечитывая шедевр Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», я поймала себя на мысли, что одновременно у меня возникает звучание музыки: произведений Вивальди, Баха, Моцарта, Шуберта, Гуно, Чайковского, Рахманинова… И от этого процесс чтения становился всё более ярким и захватывающим! Так возникла новая программа – «музыкальный» роман о Мастере и Маргарите, основанный на личных впечатлениях от вечного произведения», – рассказала автор программы Светлана Колесникова.

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Теги: Вологодская областная филармония мастер и маргарита концерт
 

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