Вышитую карту Вологодчины покажут в Вологодском музее-заповеднике

[ Культура ]

20 октября в 15:00 в художественном отделе Вологодского музея-заповедника на ул. Сергея Орлова, д. 15 пройдет презентация вышитой карты области, над которой работали мастерицы студии «Вологодские росписи».

Полотно было создано специально для фестиваля «Вышитая Россия», который проходил в августе в Чебоксарах. На нем 70 регионов страны представили карты родного края. Карта нашего региона размером 1,5 на 0,75 метров повторяет контур области. Она объединила старинные виды вышивок севера: белую строчку, роспись, золотое шитье, тамбур, набор, вологодское стекло и счетный крест. Соединены вышивки были с помощью лоскутного шитья. Кроме того, на карте можно увидеть и символы региона: кружевную чудо-птицу и кружевные снежинки, а также лоскутного Деда Мороза.

На презентации мастерицы расскажут о проделанной работе, а также получат благодарственные письма от Чувашского национального музея. Карта Вологодчины будет передана в фонды Вологодского музея-заповедника и представлена в экспозиции "Народное искусство".

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Теги: Вологодский музей-заповедник экспонаты презентация
 

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