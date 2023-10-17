Каждый третий вологжанин планирует провести новогодние каникулы дома

[ Общество ]

На новогодних каникулах вологжане будут отсыпаться, общаться с семьей, читать и смотреть сериалы. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором принимали участие экономически активные вологжане.

34% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 11% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 8% вологжан. 7% планируют поездки на Новый год: 5% — по России, 2% — за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных — Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 38% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 7% против 3% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20%).


Время проведения: 14—16 октября 2023 года

Теги: новый год новогодние каникулы
 

Последние новости

Каждый третий вологжанин планирует провести новогодние каникулы дома
Вологодский полицейский чуть не сделал гостайну достоянием общественности
Жительница Сокола стала победителем федерального телепроекта "Четыре дачи"
Вологжанку задержали за дебош в ее 44-й день рождения
Мужчина во сне сообщил, что в Грязовце заложена бомба
Череповецкая «Северсталь» разгромила нижегородское «Торпедо»
Вологжанам стали доступны трехмерные карты в навигаторах
Первая новогодняя елка России будет установлена в Вологодской области
Администрация пятой школы Вологды опровергает вспышку сальмонеллеза в учреждении
Вышел выпуск «Поваров на колесах» в Вологде