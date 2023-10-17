Каждый третий вологжанин планирует провести новогодние каникулы дома

На новогодних каникулах вологжане будут отсыпаться, общаться с семьей, читать и смотреть сериалы. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором принимали участие экономически активные вологжане.

34% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 11% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 8% вологжан. 7% планируют поездки на Новый год: 5% — по России, 2% — за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных — Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 38% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 7% против 3% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20%).



Время проведения: 14—16 октября 2023 года