Вологодский полицейский чуть не сделал гостайну достоянием общественности

УФСБ России по Вологодской области объявило сотруднику полиции предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.

"Управлением получена информация о том, что сотрудник УМВД России по Вологодской области, имеющий допуск к государственной тайне по второй форме, в нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне осуществил фотографирование секретных документов на личный мобильный телефон, имеющий подключение к сети «Интернет». После этого сотрудник скопировал указанные фотографии на не категорированную служебную флеш-карту, не предназначенную для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.В ходе проверки установлено, что достоянием третьих лиц секретные сведения не стали", - сообщают в управлении ФСБ.

Полицейскому объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.



Санкция статьи 283 УК России «Разглашение государственной тайны» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае наступления тяжких последствий - до семи лет.



