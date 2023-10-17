Вологодский полицейский чуть не сделал гостайну достоянием общественности

[ Общество ]

УФСБ России по Вологодской области объявило сотруднику полиции предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.

"Управлением получена информация о том, что сотрудник УМВД России по Вологодской области, имеющий допуск к государственной тайне по второй форме, в нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне осуществил фотографирование секретных документов на личный мобильный телефон, имеющий подключение к сети «Интернет». После этого сотрудник скопировал указанные фотографии на не категорированную служебную флеш-карту, не предназначенную для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.В ходе проверки установлено, что достоянием третьих лиц секретные сведения не стали", - сообщают в управлении ФСБ.

Полицейскому объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.

Санкция статьи 283 УК России «Разглашение государственной тайны» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае наступления тяжких последствий - до семи лет.


 

Теги: гостайна ФСБ полиция
 

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