Жительница Сокола стала победителем федерального телепроекта "Четыре дачи"

[ Общество ]

Сокольчанка стала победителем проекта на федеральном телевизионном канале. Ее дачу признали жильем образцового содержания и культуры быта в рамках популярного проекта «Четыре дачи» (16+) федерального телеканала «Пятница», в рамках которого соревнуются владельцы садово-огородных участков.

дача

Герои посещают дачи друг друга и оценивают их по разным параметрам: дом, огород, лайфхак, гостеприимство и общее впечатление. Оценки выставляются по пятибалльной системе.

Победительница получила табличку с надписью «Дача образцового содержания и высокой культуры быта», приз и всенародное признание.

Теги: дача проекты шоу
 

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