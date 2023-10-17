Жительница Сокола стала победителем федерального телепроекта "Четыре дачи"

Сокольчанка стала победителем проекта на федеральном телевизионном канале. Ее дачу признали жильем образцового содержания и культуры быта в рамках популярного проекта «Четыре дачи» (16+) федерального телеканала «Пятница», в рамках которого соревнуются владельцы садово-огородных участков.

Герои посещают дачи друг друга и оценивают их по разным параметрам: дом, огород, лайфхак, гостеприимство и общее впечатление. Оценки выставляются по пятибалльной системе.

Победительница получила табличку с надписью «Дача образцового содержания и высокой культуры быта», приз и всенародное признание.