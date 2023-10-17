Вологжанку задержали за дебош в ее 44-й день рождения

[ Происшествия ]

Сотрудники Росгвардии задержали вологжанку, устроившую дебош в баре во время празднования своего дня рождения

Сообщение сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в Вологде поступило около 4 утра. В одном из баров на улице Ленинградской женщина себя вел неадекватно.

К прибывшему наряду группы задержания обратились работники заведения и пояснили, что одна из посетительниц ведет мешает работе персонала, размахивает руками, ругается грубой нецензурной бранью и пристает к другим отдыхающим.

Как выяснили росгвардейцы, вологжанка в компании друзей отмечала свой 44-ый день рождения, долгое время распивала спиртные напитки, а затем стала агрессивной и стала обзываться и грубо ругаться в адрес всех окружающих. На замечания работников бара, друзей и сотрудников Росгвардии вологжанка не реагировала.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия решения.
 

Теги: день рождения дебош Росгвардия
 

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