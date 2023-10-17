Мужчина во сне сообщил, что в Грязовце заложена бомба

[ Общество ]

Житель Грязовецкого округа насмотрелся фильмов про саперов и под впечатлением во сне набрал "112", сообщив, что в Вохтоге заложена бомба. В итоге пошел под суд за ложную информацию. 

Ночью 5 октября 2022 года 40-летний мужчина из Вохтоги позвонил на единый номер «112» и сообщил диспетчеру заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в п. Вохтога посредством заложения бомбы. Информация не подтвердилась. 

Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).

"Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что как звонил на номер «112» он не помнит. В этот день он пил спиртное, а накануне смотрел фильм про саперов, затем лег спать. Ночью у него раздался звонок, и в ходе разговора ему сообщили, что он звонил с сообщением о заложенном взрывном устройстве на одной из улиц г. Грязовца, где он ранее проживал. Допускает, что ему могло что-то присниться, и он мог позвонить и сообщить об этом", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Грязовецкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Теги: ложное сообщение бомба
 

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