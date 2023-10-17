Череповецкая «Северсталь» разгромила нижегородское «Торпедо»

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Череповецкая «Северсталь» разгромила нижегородское «Торпедо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Команды встречались пять дней назад в Череповце. И в той игре "жёлто-чёрные" упустили победу, ведя к середине матча в две шайбы.

Накануне череповчане открыли счёт в середине первого периода. После быстрой контратаки шайба в ворота хозяев влетела от конька Михаила Ильина. После видеопросмотра судьи определили, что какой-то специальной игры коньком не было и гол засчитали. Спустя 24 секунды Никита Коростелёв, броском из правого круга вбрасывания, делает счёт 2:0.

Во второй двадцатиминутке череповчане также дважды поразили ворота соперника, но один гол был отменён, по причине паса рукой, после которого шайба и оказалась в воротах Ивана Кульбакова. Окончательный счёт в матче установил Александр Жабреев в середине третьего периода. 4:0, крупная победа «Северстали».

Отметим игру Константина Шостака. Вратарь «Северстали» отразил все 30 бросков по своим воротам, второй раз в этом сезоне оставив свои ворота сухими.

«Северсталь» набирает 18 очков в 17 матчах и делит 8-9 маста на Западе с минским «Динамо». Следующий матч команда Андрея Козырева проведёт 18 октября, в среду, против московского «Динамо».
 

Теги: хоккей
Фото: https://vk.com/hcseverstal
 

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