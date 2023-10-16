Администрация пятой школы Вологды опровергает вспышку сальмонеллеза в учреждении

Заместитель директора школы №5 Вологды Андрей Трифан заявил, что в учреждении нет сальмонеллеза. По его словам официально диагноз не поставлен ни одному ребенку, а в предписании Роспотребнадзора говорится только об острой кишечной инфекции.

«11 октября в школу поступило предписание Роспотребнадзора, в котором содержалась информация о трех случаях острой кишечной инфекции, которая была выявлена у учеников пятой школы", рассказал он.

Директор школы организовала оперативное совещание, издан приказ о мерах предотвращения кишечной инфекции. Школа сейчас работает в штатном режиме, уроки идут по расписанию. Но приняты все меры для предотвращения распространения возможного заболевания.