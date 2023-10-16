Администрация пятой школы Вологды опровергает вспышку сальмонеллеза в учреждении

[ Общество ]

Заместитель директора школы №5 Вологды Андрей Трифан заявил, что в учреждении нет сальмонеллеза. По его словам официально диагноз не поставлен ни одному ребенку, а в предписании Роспотребнадзора говорится только об острой кишечной инфекции.

«11 октября в школу поступило предписание Роспотребнадзора, в котором содержалась информация о трех случаях острой кишечной инфекции, которая была выявлена у учеников пятой школы", рассказал он.

Директор школы организовала оперативное совещание, издан приказ о мерах предотвращения кишечной инфекции. Школа сейчас работает в штатном режиме, уроки идут по расписанию. Но приняты все меры для  предотвращения распространения возможного заболевания.

«Проводилась санитарно-техническая обработка всех помещений, в которых находятся дети и работники школы, также дополнительно были проведены внеплановые инструктажи о мерах санитарной защиты», - заключил заместитель директора школы.

Теги: сальмонеллез инфекция
 

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