Вышел выпуск «Поваров на колесах» в Вологде

Вышел новый выпуск реалити-сериала Первого канала «Повара на колесах», который снимали в Вологде.

В шоу повара Michelin путешествуют по России, исследуя региональную кухню и историю, чтобы приготовить вкусные блюда.

В новом выпуске Эдуард Архипов, шеф-повар ресторана «Шануар», вместе со своим коллегой Алексеем Волковым, шеф-поваром ресторана «Rocky 2» отправился в Вологду, уверенно собираясь приготовить блюдо из местных продуктов, в том числе молочных. Их фуд-трак остановился на Кремлевской площади.

Повара узнали об истории строительства Вологды Иваном Грозным, сходили в «Заречный квартал», попробовали вологодский квас, пообедали в «Доме купчихи Ершовой», приняли участие в реставрации балясины в доме Засецких, порисовали баллончиком вместе с художником Олегом Ивановым, автором нескольких муралов в Вологде, покатались на гидроцикле и водных лыжах на Лисицинском карьере, окунулись в деревенский быт и взбили масло в этнографическом музее «Семенково».

Закупившись продуктами на рынке, повара приготовили чизкейк и панна-коту из вологодской сгущенки и ряженки, а также овощной суп на кухне ресторана «Устюг Великий», а потом угостили вологжан готовыми блюдами.