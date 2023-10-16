«Сказку» Александра Сокурова не разрешили выпустить в прокат

Фильму «Сказка» (16+) Александра Сокурова в Министерстве Культуры отказали в выдаче прокатного удостоверения.

«Сказка» – это фантастическая история с использованием одновременно исторических хроник и новейших технологий. По сюжету картины четыре героя: Гитлер, Сталин, Черчилль и Муссолини встречаются в своего рода «чистилище» и беседуют каждый на своем языке.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале в Локарно в 2022 году. Российская премьера прошла в Санкт-Петербурге на фестивале «Пример интонации», а летом 2023 года Александр Сокуров лично представлял картину на фестивале VOICES в Вологде, в том числе в Вологодском следственном изоляторе, а также провел творческую встречу «Послесловие «Сказки»». Фильм был тепло принят критиками и зрителями, несмотря на свою мрачность и сходство с фильмом ужасов.

«Удивительная элегия, объединяющая «Фауста» и «Божественную комедию». Александр Сокуров создал оккультный хоррор, который называют самой страшной и смешной работой режиссера. Это будто гротескный сон, где иронично переплетаются история и философия, фантазия и реальность», – Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс».

В прокатном удостоверении было отказано без объяснения причин, ссылаясь на подпункт «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, в котором написано: «Прокатное удостоверение не выдается в иных определенных федеральными законами случаях».

Ранее, 15 октября, планировался показ «Сказки» на закрытии международного кинофестиваля «КАРО.Арт» в Москве. Его запретили за 2 дня до события несмотря на то, что в данном случае демонстрация произведения разрешается без прокатного удостоверения и тот факт, что на показ было продано 1200 билетов – полный зал. К слову, у VOICES и «КАРО.Арт» общие директор и куратор кинопрограммы: Максим Горбов и Сергей Дешин.

Александр Николаевич поделился своими мыслями по этому поводу в telegram-канале: