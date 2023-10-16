В Череповце у строящегося дома обваливаются стены прямо на глазах соседей

В Череповце обвалились стены строящегося дома на улице Первомайской. Об этом пишет "Череповецкая Истина".
По сообщениям читательницы две недели назад была одна упавшая стена, теперь уже две.
"Становится страшно за людей, проходящих мимо, и за припаркованные рядом машины. Двор жилой. Слава Богу, пока падает вовнутрь. Этой стройке уже много лет (около пяти) . Изначально хотели строить одноэтажную общественную баню, но, видимо, будет торовый центр . Вопросы возникают к тем, кто разрешил данную стройку с такими техническими характеристиками. Посмотрите: третий этаж в свободном полете. Боюсь до первого сильного ветра", - написала череповчанка Екатерина.